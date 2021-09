La definizione e la soluzione di: In fisica, il numero quantico S. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRANEZZA

Curiosità/Significato su: In fisica, il numero quantico S numero quantico In meccanica quantistica un numero quantico esprime il valore di una quantità conservata nella dinamica di un sistema. I numeri quantici permettono di 5 ' (550 parole) - 10:44, 23 apr 2021

