Soluzione 6 lettere : SGANGA

Curiosità/Significato su: Il Filo, personaggio Disney, Jubal Pomp in inglese

Iniziali del filosofo Russell; Un Benedetto celebre filosofo; La filosofia di Hegel; Una riparazione eseguita con ago e filo; Cura I'immagine d'un personaggio politico; Il David poeta e personaggio televisivo toscano; Un personaggio come Chiara Ferragni; L'Oliver personaggio di Dickens; Il nano di Disney che starnutisce; Il cartone Disney con Jane Porter, Terk e Kala; Serie animata Disney in cui Baloo è un aviatore; Il 15° Classico Disney: Lilli e il __; Il Pompilio secondo re di Roma; La sigla dei pompieri; L'addetto alla pompa del carburante; Pompa che asporta molta acqua in eccesso; Figlio... inglese; La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940; Leggendario bandito inglese; Un... cardinale inglese;