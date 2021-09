La definizione e la soluzione di: Si danno sulla spalla per complimentarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PACCHE

Curiosità/Significato su: Si danno sulla spalla per complimentarsi Glossario del wrestling di wrestling giapponese. Put over lasciare che un avversario vinca o complimentarsi con un avversario in un'intervista in modo da renderlo over. Psychology 67 ' (8 729 parole) - 10:02, 9 ago 2021

Altre definizioni con danno; sulla; spalla; complimentarsi; Tali da procurare danno e dolore anche morale; Ripagata di un danno subito; I pesci che nei cartoni animati danno la scossa; Dannosa, malsana; Il Paradise protagonista del romanzo Sulla strada di Kerouac; Quelle per auto non si passano sulla testa; La grande città belga sulla Mosa; Caricare sulla nave; Il muscolo che avvolge la spalla; La vecchia con il gufo sulla spalla; Bordo di un vestito in corrispondenza della spalla; Osso che forma la spalla; Ultime Definizioni