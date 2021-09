La definizione e la soluzione di: Il contenitore di una spezia molto usata in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PEPIERA

Curiosità/Significato su: Il contenitore di una spezia molto usata in cucina cucina indiana La cucina indiana (?????? ????) è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in India. È nota soprattutto per il grande uso che fa di spezie, latte 28 ' (3 576 parole) - 14:19, 3 ago 2021

Altre definizioni con contenitore; spezia; molto; usata; cucina; Contenitore per la raccolta differenziata; Un contenitore per bevande; Il cambio di contenitore... per le piante; Contenitore graduato; Ricotta salata speziata tipica della Valle d'Aosta; Località presso La Spezia; Stazione balneare nel Golfo della Spezia; Il passo sulla Parma-La Spezia; Conquistare qualcuno, piacere molto; Una salita molto spesso figurata; Lo sono i blue-jeans molto usati; Sfrenati, molto vivaci; Una bottiglia usata dai dinamitardi; Media a ritmetica usata in statistica; Viene causata da microrganismi patogeni; Roccia sedimentaria usata per ricoprire le strade; Così è l'anatra alla pechinese della cucina cinese; Il piatto d'apertura nell'alta cucina fra; __ rondine, specialità della cucina cinese; Si effondono in cucina;