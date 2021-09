La definizione e la soluzione di: Come una nave naufragata e inabissata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFONDATA

Curiosità/Significato su: Come una nave naufragata e inabissata RMS Titanic (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) nave si fosse inabissata intatta. Per esempio, il 2º ufficiale Lightoller e il colonnello Gracie affermarono sempre che lo scafo naufragò intatto e così 94 ' (11 326 parole) - 12:33, 28 ago 2021

