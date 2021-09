La definizione e la soluzione di: Come il passaggio che supera le linee difensive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FILTRANTE

Curiosità/Significato su: Come il passaggio che supera le linee difensive Pallacanestro (sezione Come si svolge il gioco) linea del tiro libero (le linee che delimitano questa zona appartengono all'area dei tre secondi, eccetto la linea di fondo che Come detto sopra non fa parte 76 ' (10 652 parole) - 18:29, 26 ago 2021

