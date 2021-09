La definizione e la soluzione di: Città francese nota per una battaglia del 1916. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERDUN

Curiosità/Significato su: Citta francese nota per una battaglia del 1916 battaglia di Vittorio Veneto / ?45.955833°N 12.346944°E45.955833; 12.346944 La battaglia di Vittorio Veneto o terza battaglia del Piave fu l'ultimo scontro armato tra Italia e Impero 122 ' (16 645 parole) - 15:15, 4 set 2021

Altre definizioni con città; francese; nota; battaglia; 1916; Nato nella città marchigiana di un noto carnevale; Città umbra attraversata dal fiume Topino; Nato nella stessa città di Helmut Newton; Città del Maryland con la Johns Hopkins University; Il militare francese... noto per le sue ovvietà; Un sofficissimo piatto francese fra; Un mutandone... alla francese fra; Le __, noto architetto e urbanista francese; Nota frase di Game of Thrones: __ is coming ing; L'artista sarda nota per la sua arte relazionale; La più nota Capuleti; Una nota square londinese; Monte vicentino sede di una battaglia del 1917; Ci sono quelli di battaglia... e di Troia; L'anno a.C. della battaglia di Canne; Precede Jima nel nome di un'isola giapponese dove si svolse una storica battaglia; Il locale d'intrattenimento di Zurigo dove nel 1916 fu fondato il Dadaismo; Ultime Definizioni