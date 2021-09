La definizione e la soluzione di: Ti fa cambiare... in macchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRIZIONE

Curiosità/Significato su: Ti fa cambiare... in macchina macchina elettrica vedi Auto elettrica. In elettrotecnica una macchina elettrica è una macchina capace di convertire una forma di energia elettrica in un'altra forma di energia 9 ' (1 028 parole) - 16:06, 22 ago 2021

Altre definizioni con cambiare; macchina; Sì aprono in casa per cambiare aria; Si usa per cambiare tinta; Un appello che fa cambiare rotta; Cambiare tutto da capo; Iconico modello di macchina fotografica della Agfa; Una macchina semplice; Una macchina da cantieri edili; Un'antica macchina da pesca diffusa nell'Adriatico; Ultime Definizioni