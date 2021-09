La definizione e la soluzione di: Vi cadono termini lessicali non più utilizzati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DISUSO

Curiosità/Significato su: Vi cadono termini lessicali non piu utilizzati Dialetto romanesco (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) accompagnata - inevitabilmente - da un pari impoverimento delle risorse lessicali e idiomatiche che costituivano l'identità del dialetto, che per molti 63 ' (8 188 parole) - 22:39, 24 ago 2021

I laterizi che cadono tra capo e collo; Così vengono dette le foglie che cadono; La stagione in cui cadono le foglie; Cadono tutti se si fa strike; Provincia campana di monte Terminio e Montevergine; Lo sono i termini elevati, ricercati; Si possono fare fra due o più termini; Raccolgono i termini tecnici di una materia; Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto; Non lasciati inutilizzati; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; E uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori;