La definizione e la soluzione di: È allegra in un'opera di Franz Lehár del 1905. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEDOVA

Curiosità/Significato su: e allegra in un opera di Franz Lehár del 1905

Altre definizioni con allegra; opera; franz; lehár; 1905; Rallegrare, riportare felicità; L'allegra malinconia brasiliana por; Allegra; Un proverbio gente allegra __ l'aiuta; Opera d'arte in tre parti unibili; L'operazione con quoziente o quoto; Boccanegra, celebre opera di Giusepppe Verdi; Il __ della rosa: opera di Strauss; Il Franz compositore austriaco di un'Ave Maria; Una coppia come Ale e Franz; Il Franz de La metamorfosi; Lo formano Ale e Franz; Un'operetta di Lehár; Cosi è la vedova di Lehár; Mutano Lea... in Lehár; Il Theodore Nobel per la pace nel 1905; Ultime Definizioni