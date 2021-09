La definizione e la soluzione di: Agile... come la meccanica newtoniana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DINAMICA

Curiosità/Significato su: Agile... come la meccanica newtoniana

Altre definizioni con agile; come; meccanica; newtoniana; Ha una fragile punta; Persone di costituzione fragile ed esile; Un ciclista agile sui tornanti; Agile giravolta; Come i cibi gustosi e ben conditi; Come le parti che valgono l'uno per cento; Come certe Odi di Giosuè Carducci; Si può farlo come un ghiro; Falcia il prato meccanicamente; L'autore de romanzo Arancia meccanica; In meccanica va su e giù sospinto dalla biella; Persona che si muove meccanicamente; C'è quella newtoniana, quantistica e dei fluidi; Ultime Definizioni