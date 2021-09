La definizione e la soluzione di: In un affresco di Michelangelo c'è quella di Adamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CREAZIONE

Curiosità/Significato su: In un affresco di Michelangelo c e quella di Adamo Creazione di Adamo vedi Creazione di Adamo (disambigua). La Creazione di Adamo è un affresco (280x570 cm) di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 circa e facente parte 11 ' (1 318 parole) - 07:00, 28 ago 2021

Altre definizioni con affresco; michelangelo; quella; adamo; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Il David di Michelangelo e Il bacio di Rodin; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Michelangelo le ha scolpite in testa a Mosè; Famosa cappella con affreschi di Michelangelo; Quella di un uomo ridicolo è un film con Tognazzi; Quella botulinica può causare paralisi; Quella Rossa prese il posto dell'esercito zarista; Quella commerciale riguarda import ed export; Adamo mangiò quello proibito; Max Gazzè canta quella di Adamo ed Eva; Il figlio agricoltore di Adamo ed Eva; Vi vissero Adamo ed Èva; Ultime Definizioni