La definizione e la soluzione di: Servono per la Comunione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSTIE

Curiosità/Significato su: Servono per la Comunione Antonio Cassano (sezione La parentesi Verona e il ritiro) dalla moglie, Cassano, anche se è battezzato e ha fatto la prima Comunione, non ha mai praticato la fede religiosa. Nella sua autobiografia dichiara: «Io 86 ' (8 013 parole) - 00:32, 5 set 2021

