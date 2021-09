La definizione e la soluzione di: Sacchi per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Curiosità/Significato su: Sacchi per liquidi Sistema circolatorio linfatico mammiferi. La sua principale funzione è il trasporto di proteine, liquidi e lipidi (specialmente per i vasi drenanti l'intestino) dall'interstizio al sistema circolatorio 39 ' (4 742 parole) - 17:34, 24 mag 2021

Il nome dell'orsacchiotto di Stewie Griffin; Sacchi di pelle per liquidi; Erano detti cosacchi; Il Sacchi del calcio; Mescolanze di liquidi; L'opacità dei liquidi; Movimenti costanti di liquidi e gas; Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso;