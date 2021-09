La definizione e la soluzione di: Per niente effimero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DURATURO

Curiosità/Significato su: Per niente effimero Il resto di niente (film) Il resto di niente, su Internet Movie Database, IMDb.com. (EN) Il resto di niente, su AllMovie, All Media Network. (EN) Il resto di niente, su Rotten Tomatoes 6 ' (364 parole) - 14:57, 7 feb 2021

Altre definizioni con niente; effimero; Dediti al dolce far niente; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente; Niente affatto; Sconveniente... come un'arma; Effimero, momentaneo; Caduco, effimero; Ultime Definizioni