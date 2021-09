La definizione e la soluzione di: La parte della scarpa che non si lucida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUOLA

Curiosità/Significato su: La parte della scarpa che non si lucida Banda della Magliana coscienza non lucida, di stato delirante, di confusione dissociata». La cosiddetta banda della Magliana, quindi, secondo i magistrati non esisteva e 272 ' (26 034 parole) - 11:26, 4 set 2021

La città da cui parte la Mille Miglia per le auto storiche; La parte più orecchiabile della canzone; La capitale con il Partenone; Fa parte di Fiesole; La vasta pianura della Puglia; L'Enel cura quella della corrente; Il nome della scrittrice Lindgren; Ciascuna punta della forchetta; Scarpa che mostra tutto il dorso del piede fra; Era in famiglia in una serie con Giulio Scarpati; Equilibrare un torto: __ un sassolino dalla scarpa; La vestibilità di una scarpa; Ricoprire di una protezione lucida e dura; Tipo di ceramica etrusca nera e lucida; Lucida fodera per interni; Ricoperta di vernice lucida;