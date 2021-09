La definizione e la soluzione di: Orzo preparato per fare la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MALTO

Curiosità/Significato su: Orzo preparato per fare la birra Storia della birra protogermanico *beuwoz-, da *beuwo- "Orzo". In inglese si usa, oltre a beer, un altro termine per indicare la birra: ale. Antiche fonti inglesi fanno distinzione 33 ' (3 497 parole) - 10:27, 21 giu 2021

Altre definizioni con orzo; preparato; fare; birra; Richiede sforzo; I grani come il miglio e l'orzo nero; Hanno bucce bitorzolute; Tentativo, sforzo; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura; Il preparatore dei purosangue; Preparato per la semina; Un preparato dell'erborista; Fare graduali progressi; Fa fare sfuriate; Lacerare in tanti pezzi: fare a __; Serve per fare acquisti; Ingrediente da birra; Versata come una pinta di birra; Una birra lager particolarmente luppolata; I monaci produttori di birra; Ultime Definizioni