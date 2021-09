La definizione e la soluzione di: Non mancano negli ospedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LETTI

Curiosità/Significato su: Non mancano negli ospedali Roma (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) servita da numerosi ospedali e centri di cura pubblici e privati, nelle varie ASL in cui è suddivisa la città. Tra i principali ospedali romani, vi sono i 200 ' (19 649 parole) - 16:26, 5 set 2021

