La definizione e la soluzione di: Non è facile per l'ottuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAPIRE

Curiosità/Significato su: Non e facile per l ottuso Accademia spoletina ( Accademia degli Ottusi) Dal 2015 è ritornata al nome originale di Accademia degli Ottusi. Non è possibile stabilire con certezza le origini dell'Accademia degli Ottusi. Alcuni 22 ' (2 456 parole) - 14:35, 27 lug 2021

