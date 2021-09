La definizione e la soluzione di: Nel segreto dell'urna non rispetta la linea stabilita dal partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : FRANCO TIRATORE

Curiosità/Significato su: Nel segreto dell urna non rispetta la linea stabilita dal partito Giorgio Napolitano (categoria Politici del partito Comunista Italiano) dell'autorizzazione richiesta dalla magistratura fossero respinte nel segreto dell'urna, da quello che era stato ribattezzato il "Parlamento degli inquisiti" 112 ' (8 917 parole) - 00:06, 22 ago 2021

