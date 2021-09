La definizione e la soluzione di: In modo simile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANALOGAMENTE

Curiosità/Significato su: In modo simile Paddle tennis (sezione In Italia) praticato tramite una racchetta e una palla. Sport nato in Argentina, si sviluppa in modo simile al tennis. Il campo da gioco (20 m x 10 m) è circondato 3 ' (468 parole) - 20:12, 20 ago 2021

