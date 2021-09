La definizione e la soluzione di: L'elenco delle opzioni di un programma sul PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: L elenco delle opzioni di un programma sul PC

Microsoft Windows ( PC Windows) Core per i Pocket PC e i Portable Media Center. Il sistema operativo è di tipo multitasking. Necessita di partizione primaria in fase di installazione per 41 ' (3 303 parole) - 13:49, 29 ago 2021