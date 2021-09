La definizione e la soluzione di: Formato per PowerPoint. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PPT

Curiosità/Significato su: Formato per PowerPoint Microsoft PowerPoint i file PPT, PPS e POT sono formati binari. Per inserire un file audio in PowerPoint è necessario utilizzare il Formato MPEG LAYER 3 18HB 11025 Hz stereo 13 ' (1 339 parole) - 13:58, 5 gen 2021

