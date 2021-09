La definizione e la soluzione di: Se dorme, non va disturbato!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANE

Curiosità/Significato su: Se dorme, non va disturbato! La voce della Luna (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) scopre ad osservarla nella sua camera mentre lei dorme, gli tira dietro una scarpa, che Ivo porta con sé nelle sue peregrinazioni notturne. Durante la festa 8 ' (670 parole) - 14:58, 12 ago 2021

