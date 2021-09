La definizione e la soluzione di: Costringe la nave in bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Curiosità/Significato su: Costringe la nave in bacino Capitan Harlock creduto fosse una nave del comando di Mazone. Rimane uccisa quando Harlock allontana la forza principale della sua flotta con il suo bacino di riparazione 28 ' (3 568 parole) - 15:02, 19 giu 2021

Altre definizioni con costringe; nave; bacino; Costringere alle infinite pene dell'inferno; Costringe a continue rinunce; Può costringere ad andare ai tempi supplementari; Costringe a ridurre i consumi; Ci va la nave che affonda; Il proprietario della nave; Valle del Canavese; Caricare sulla nave; Bacino carbonifero tedesco; Zona di collegamento fra le bacino e cosce; L'articolazione del bacino con la gamba; L'alto bacino del Piave; Ultime Definizioni