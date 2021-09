La definizione e la soluzione di: Concilia il sonno non solo ai bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANTILENA

Curiosità/Significato su: Concilia il sonno non solo ai bambini Insonnia (categoria Medicina del sonno) equilibrio che Concilia il sonno. Evitare di guardare le sveglie, eventualmente coprendone il display. Ciò evita calcoli mentali sulla quantità di sonno perduta 32 ' (3 716 parole) - 17:30, 5 set 2021

Altre definizioni con concilia; sonno; solo; bambini; Preso dal sonno; Sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno; Un microsonno pomeridiano; Parlare nel sonno; Può batterlo solo un campione; Un isolotto roccioso; Attore che si esprime solo a gesti; In monarchia assoluta li detiene solo il re; I bambini per lo strascico; Indumento per bambini; Un film di Vittorio De Sica: I bambini ci __; Lo usano i bambini prima del water; Ultime Definizioni