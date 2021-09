La definizione e la soluzione di: Si cercano per un'iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADESIONI

Curiosità/Significato su: Si cercano per un iniziativa La Repubblica (quotidiano) (sezione Iniziative editoriali) d'Italia per diffusione totale (cartacea più digitale) e per quantità di lettori, dopo il Corriere della Sera. Il quotidiano nasce dall'iniziativa di Eugenio 60 ' (5 888 parole) - 18:12, 9 ago 2021

Altre definizioni con cercano; iniziativa; Si cercano con la pubblicità; Aree in cui si cercano i funghi; Si cercano per ricaricare un'auto elettrica; Cercano di eluderla i contrabbandieri; Di propria iniziativa, specie in ambito giuridico; Dire si all'iniziativa; Di propria iniziativa; Nacque nel 1964 per iniziativa della Lega araba; Ultime Definizioni