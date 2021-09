La definizione e la soluzione di: Capo in trono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Curiosità/Significato su: Capo in trono Linea di successione al trono d'Italia dall'anno 1000 l'erede al trono era tale solo se aveva contratto un matrimonio di pari rango con il preventivo assenso da parte del Capo della Casa. Tale peculiarità 56 ' (6 709 parole) - 22:49, 2 set 2021

Il capofamiglia dei Simpson; La sua cattedrale è un capolavoro del gotico francese; Copricapo morbido usato in inverno; Un capo del Golfo di Napoli; Città portoricana con un osservatorio astronomico; Somme astronomiche; Preparazioni gastronomiche... a pacchetto; Nutrono pregiudizi su chi non è del loro ceto;