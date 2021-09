La definizione e la soluzione di: La via più corta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RETTA

Curiosità/Significato su: La via piu corta Scala lunga e scala corta La scala lunga e la scala corta sono due sistemi di denominazione per numeri decimali superiori al milione. In entrambe le scale il milione è pari a 106 16 ' (1 281 parole) - 19:35, 22 feb 2021

Altre definizioni con corta; Accorta, diligente; Ci si immagazzina una grossa scorta d'acqua; La coperta meno corta; Se è corta, è mini; Ultime Definizioni