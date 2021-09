La definizione e la soluzione di: Secchi di legno per la raccolta dell'uva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIGONCE

Curiosità/Significato su: Secchi di legno per la raccolta dell uva Vin santo toscano (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dopo la raccolta (vedi vino passito). Il vin santo viene spesso abbinato al dessert. Questo bevanda tradizionale toscana e umbra è fatto con uva di tipo 6 ' (859 parole) - 23:38, 26 lug 2021

