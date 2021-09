La definizione e la soluzione di: Plastica per bottiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PET

Curiosità/Significato su: Plastica per bottiglie Bottiglia Codd le vecchie bottiglie a pallina sono relativamente rare e sono diventate un ricercato oggetto d'antiquariato e da collezione. Le bottiglie vuote venivano 8 ' (816 parole) - 10:01, 1 mag 2020

