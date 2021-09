La definizione e la soluzione di: In linguistica, elementi posposti al tema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUFFISSI

Curiosità/Significato su: In linguistica, elementi posposti al tema Lingua giapponese (categoria Contestualizzare fonti - linguistica) lingua parlata in Giappone e in numerose aree di immigrazione giapponese. Insieme alle lingue ryukyuane forma la famiglia linguistica delle lingue nipponiche 98 ' (9 609 parole) - 22:32, 28 ago 2021

La branca della linguistica dei toni e dei ritmi; In linguistica carenza di accento; Linguisticamente, i francesi del sud; In linguistica, la sostituzione della V con la B; Elementi della staccionata; Relativi all'intero insieme degli elementi; Composta da vari elementi musicali in armonia; Distanze che separano due elementi; Il liberto di Cicerone che ideò un sistema stenografico; Sistema che consente un pilotaggio a distanza; Sistema di governo con a capo uno o più religiosi; Svolgere delle operazioni matematiche;