La definizione e la soluzione di: Linguaggio per PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PASCAL

Curiosità/Significato su: Linguaggio per PC Linguaggio assembly (disambigua). Il Linguaggio assembly (detto anche Linguaggio assemblativo o Linguaggio assemblatore o semplicemente assembly) è un Linguaggio di programmazione 29 ' (3 926 parole) - 22:32, 22 giu 2021

Altre definizioni con linguaggio; Un linguaggio come il turpiloquio; Un linguaggio gergale; Gruppo nel linguaggio tecnico-scientifico ing; Sinonimo di lingua e linguaggio; Ultime Definizioni