La definizione e la soluzione di: Il Gianmarco noto ex giocatore di basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POZZECCO

Curiosità/Significato su: Il Gianmarco noto ex giocatore di basket Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 ( Fortitudo basket) squadra viene affidata a Gianmarco Pozzecco, ex giocatore della Fortitudo stessa, per provare a portare la squadra in Serie A. Ma il sogno dei bolognesi s'infrange 90 ' (7 323 parole) - 08:23, 23 ago 2021

Altre definizioni con gianmarco; noto; giocatore; basket; Noto film del 1981 diretto da István Szabó; Noto hotel moscovita in stile Art Nouveau; Il noto Eastwood; Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato; Il rischio del giocatore; Il giocatore perno della pallacanestro; Le previsioni... del giocatore d'azzardo; Il giocatore detto centro nel basket; Nel basket si devono fare per avanzare; Quella tiratrice è un ruolo del basket; Una squadra bolognese di basket bianco e nera; Il segmento del campo da basket per il tiro libero; Ultime Definizioni