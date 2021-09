La definizione e la soluzione di: I frutti per il Calvados. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELE

Curiosità/Significato su: I frutti per il Calvados Calvados (distillato) Il Calvados è un'acquavite a denominazione di origine di sidro di mela, prodotto in Normandia, in Francia. Il Calvados del Domfrontains è prodotto distillando 10 ' (1 249 parole) - 15:03, 15 lug 2021

