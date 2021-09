La definizione e la soluzione di: Fibra per imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRINE

Curiosità/Significato su: Fibra per imbottiture Ceiba speciosa classificazione APG). La Fibra bianca e lanosa contenuta nei frutti, nota come "falso kapok", viene utilizzata per realizzare imbottiture. La caratteristica 5 ' (426 parole) - 21:54, 9 feb 2021

Altre definizioni con fibra; imbottiture; Tessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia; La nona traccia di Fenomeno di Fabri Fibra; Fibra che fuoriesce dal tessuto; Fibra tessile naturale molto pregiata fra; Materia per imbottiture; Vegetale per imbottiture; Cotone per imbottiture; Soffici imbottiture;