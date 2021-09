La definizione e la soluzione di: Curvi per gli anni o prostrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHINI

Curiosità/Significato su: Curvi per gli anni o prostrati solitamente sono situati nella parte medio-alta della pianta e sono fortemente curvi, in contrasto con quelli del larice giapponese che sono ritti ed hanno le

Altre definizioni con curvi; anni; prostrati; Curvi all'interno; Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi; Frutti gialli allungati e ricurvi che si sbucciano; Abitino che anni fa si indossava in spiaggia; Aldo, Giovanni e __; Negli anni Ottanta erano spesso a targhe alterne; Il Giannino meglio noto come Gian Burrasca; Chini, prostrati; Ultime Definizioni