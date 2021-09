La definizione e la soluzione di: Copricapo morbido usato in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUFFIA

Curiosità/Significato su: Copricapo morbido usato in inverno Casco (sezione In caso di epilessia) I primi caschi per piloti di auto e moto furono dei semplici Copricapo in cuoio morbido, del tutto simili a quelli utilizzati dai pionieri dell'aviazione 46 ' (5 491 parole) - 20:09, 23 ago 2021

Altre definizioni con copricapo; morbido; usato; inverno; Copricapo con nappina; Il tipico copricapo messicano; Il copricapo riprodotto nella bandiera pontificia; Copricapo regale; Noto snack croccante dal cuore morbido; Morbido dolcetto lombardo giallino al sambuco; Un sinonimo di morbido; Tale è un nastro adesivo morbido al tatto; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Può essere usato al posto di dato che; Usato, impiegato; Materiale simile al vimini usato in arredamento; Vi cade d'inverno la marmotta; I bolscevichi presero quello d'Inverno nel 1917; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia; Come il riposo di certi animali in inverno; Ultime Definizioni