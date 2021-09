La definizione e la soluzione di: Come un pelo scompigliato e spettinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARRUFFATO

Curiosità/Significato su: Come un pelo scompigliato e spettinato androide molto simile a lei, con cui fa amicizia e che le presenta Snowy, un piccolo cagnolino dal pelo bianco di cui l'androide si occupa amorevolmente;

Altre definizioni con come; pelo; scompigliato; spettinato; Marchio d'abbigliamento nato come Maglificio Piave; Frutti a volte serviti con la panna come dessert; Come la dermatite anche detta neurodermite; Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta; Attraversato come un fiume; Così è il pelo del gatto infuriato; Un mustelide dell'America del nord dal folto pelo; Fila a pelo d'acqua; Piccoli cagnolini dal lungo e folto pelo bianco; Ultime Definizioni