La definizione e la soluzione di: Come la dermatite anche detta neurodermite.

Soluzione 7 lettere : ATOPICA

Curiosità/Significato su: Come la dermatite anche detta neurodermite dermatite atopica La dermatite atopica (oppure eczema atopico, neurodermite, un tempo detta prurigo di Besnier) è un tipo di eczema cronico. Il termine, che deriva dal 38 ' (4 891 parole) - 13:29, 3 set 2020

Marchio d'abbigliamento nato come Maglificio Piave; Frutti a volte serviti con la panna come dessert; Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta; Attraversato come un fiume; Il benessere... a Manchester ing; Un frastuono che può essere anche figurato; Liberazione ma anche emissione; Asta di materiale solido usabile anche come arma; E' detta anche cavolo di Milano; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; Località del pescarese un tempo detta Zepagattum; Così è anche detta una bassa padella in ferro;