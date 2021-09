La definizione e la soluzione di: La città in cui fu fondato il PCI nel 1943. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIVORNO

Curiosità/Significato su: La citta in cui fu fondato il PCI nel 1943 Partito Comunista Italiano ( Partito Comunista Italiano (1943)) comunisti, vedi Partito Comunista. Il Partito Comunista Italiano (PCI) è stato un partito politico italiano di sinistra, nonché il più grande partito comunista 154 ' (17 990 parole) - 15:00, 3 set 2021

Altre definizioni con città; fondato; 1943; La città romagnola alla foce del fiume Marecchia; Abitante della città laziale con Piazza San Rufo; La grande città belga sulla Mosa; La città sicula con la zona di lbla; Settimanale USA fondato da H. Ross nel 1925 ing; Sistema di pagamento online cofondato da Elon Musk; Fu fondato nel 1894; Un Alessio dj e fondatore degli Aeroplanitaliani; Il 25 di questo mese, nel 1943, cadde il fascismo; Quello ebraico di Varsavia si rivoltò nel 1943; Località siciliana di un armistizio del 1943; Il mese dell'armistizio italiano del 1943; Ultime Definizioni