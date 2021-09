La definizione e la soluzione di: C'è chi lo è come un chiodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAGRO

Curiosità/Significato su: C e chi lo e come un chiodo chiodo (indumento) 2015 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2015). Il chiodo ribelle e glam ^ Torna il "chiodo" di Brando - Nuova idea della Triumph Giubbotto Soprabito 5 ' (714 parole) - 08:48, 31 gen 2021

Un torneo come la Giostra del Saracino di Arezzo; Un personaggio come Chiara Ferragni; Un cane come Rex; Una faccina come :-; Chiodo di sicurezza fissato da gli alpinisti; Magro come un chiodo; Un tipo di chiodo; Batte sul chiodo;