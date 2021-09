La definizione e la soluzione di: Una pianta che dà le more. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROVO

Curiosità/Significato su: Una pianta che da le more Mora (frutto) di vista botanico è una polidrupa. Le more si distinguono dai lamponi (le cui piante appartengono allo stesso genere Rubus ma ad una diversa specie) perché 20 ' (2 306 parole) - 10:44, 25 giu 2021

Altre definizioni con pianta; more; Piantagioni con molti alberi allineati; Florido sviluppo di una pianta; Pianta arborea dal frutto spinoso; Quello di suocera è una pianta grassa; Ha timore di tutto; L'amore in un film con Ben Affleck del 2014; Stefania Rotolo cantò quello d'amore; A far l'amore __ tu, canta Raffaella Carrà; Ultime Definizioni