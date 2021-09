La definizione e la soluzione di: Una faccina come :-. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMOTICON

Curiosità/Significato su: Una faccina come :- Emoticon ( faccina) alludere a una bocca più piccola e «carina», come nel caso di (^.^). In alternativa, la faccina può essere digitata senza né naso né bocca, come in (^^) 35 ' (1 210 parole) - 18:39, 28 ago 2021

Altre definizioni con faccina; come; Una faccina usata da chi scrive al computer; Le spille con la faccina; Una faccina Come :; Una faccina usata da chi scrive con il computer; Le valutazioni economiche come tripla A; Copiate illegalmente come le carte di credito; Le opere coreografiche come L'uccello di fuoco; Azzurre come certi occhi; Ultime Definizioni