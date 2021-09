La definizione e la soluzione di: In testa ai Russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RU

Curiosità/Significato su: In testa ai Russi Russi (Italia) Russi (Ròss in romagnolo) è un comune italiano di 12 027 abitanti della provincia di Ravenna in Emilia-Romagna. Dista 17 km dal capoluogo, 17 km da Faenza 21 ' (2 254 parole) - 13:50, 27 ago 2021

