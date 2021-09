La definizione e la soluzione di: Il superiore in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ABATE

Curiosità/Significato su: Il superiore in convento Un ciclone in convento ciclone in convento (Um Himmels Willen) è una serie televisiva tedesca trasmessa dall'8 gennaio 2002 al 15 giugno 2021 per venti stagioni su Das Erste, il canale 15 ' (1 519 parole) - 09:47, 19 ago 2021

Altre definizioni con superiore; convento; Nel cavo orale è inferiore e superiore; La parte superiore di un cappello e di una vetta; Grande mobile con apertura sul lato superiore; Ponte superiore di una nave, detto anche tolda; Vive in convento; Il superiore del convento; Una donna in convento; I superiori in un convento; Ultime Definizioni