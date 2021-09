La definizione e la soluzione di: Spiazzi per polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIE

Curiosità/Significato su: Spiazzi per polli Massimeno paese non sarebbe lo stesso della sua origine. Si dice che sorgesse nello spiazzo a nord della chiesa di San Giovanni. L'area della chiesa è comunemente 4 ' (329 parole) - 00:05, 3 ago 2021

