La definizione e la soluzione di: Sostanze per gli integratori alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ANTIOSSIDANTI

Curiosità/Significato su: Sostanze per gli integratori alimentari Integratore alimentare 2004, n. 169. In questa normativa, gli integratori alimentari sono definiti precisamente come: "prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta 4 ' (386 parole) - 12:15, 29 lug 2021

Le sostanze nel cui simbolo c'è un teschio; L'atleta che ha assunto sostanze vietate; Deturpare l'ambiente con sostanze non degradabili; Sostanze organiche tra cui esistono la D e la B12; Si rimpiazzano con gli integratori; Sui menù vengono segnalati quelli alimentari; Un sinonimo di beni alimentari; Le derrate alimentari in tempi di guerra; Grave scarsità di generi alimentari;