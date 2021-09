La definizione e la soluzione di: Ricovero per aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HANGAR

Curiosità/Significato su: Ricovero per aerei Aviazione Navale ( Gruppo aerei Imbarcati) standard per tutte le maggiori unità della Marina, le cui ali potevano essere ripiegate all'indietro per permettere il Ricovero degli aerei sulle navi 76 ' (8 080 parole) - 11:21, 22 ago 2021

Altre definizioni con ricovero; aerei; Casa di riposo, ricovero; E' un ricovero forzato sigla; L'incaricato di curare il ricovero dei cavalli; Ricovero per bambini; Accomuna, e raggruppa, aerei e uccelli; Negli aerei viene detta barra di comando fra; Quelli aerei sono nominativi; Vi fanno rientro gli aerei militari;