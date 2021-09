La definizione e la soluzione di: Recipiente per la pappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIOTOLA

Curiosità/Significato su: Recipiente per la pappa Apicoltura (sezione La pappa reale) discreta del loro prodotto, consistente in: miele, polline, cera d'api, pappa reale, propoli, veleno. Praticata in tutti i continenti, questa attività 69 ' (9 802 parole) - 13:05, 29 ago 2021

Altre definizioni con recipiente; pappa; Un panciuto recipiente; Recipiente cilindrico per la cottura; Recipiente per cartacce; Grande recipiente circolare in origine di legno; La pappa... che vogliono i viziati o svogliati; Condisce la pappa di un piatto povero toscano; Un pappagallo sudamericano dalle penne colorate; La gruccia del pappagallo; Ultime Definizioni